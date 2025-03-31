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Сработает ли нефтяной шантаж Трампа: анализ ситуации

США угрожают РФ вторичными санкциями против нефти

31 марта 2025, 23:42
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Марьян Ощановский

Президент США пригрозил ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Россия будет уклоняться от подписания мира с Украиной.

Сработает ли нефтяной шантаж Трампа: анализ ситуации

Трамп пригрозил Путину. Фото из открытых источников

Озвученная угроза является "просто безумием", но потенциально может сработать, если в нее поверят, пишет обозреватель Reuters Клайд Рассел, специализирующийся на азиатских товарных и энергетических рынках.

По его словам, Индия и Китай остались двумя единственными странами, покупающими значительные объемы российской нефти, поэтому угрозы Трампа в отношении вторичных санкций для импортеров российской нефти в значительной степени касаются этих двух стран.

По словам аналитика, теперь не только Россия, но также Индия и Китай должны разобраться, насколько серьезно обещание Трампа обложить 25-50% пошлиной их экспорт в США из-за покупки российской нефти.

Обозреватель считает, что Путин пойдет на значительные уступки Трампу, если поверит в подлинность этих угроз, поскольку речь идет о потенциальной потере двух последних покупателей российской нефти.

По мнению обозревателя, в ближайшее время Россия, Индия и Китай будут действовать осторожно и пытаться выяснить, насколько серьезным является Трамп в своих угрозах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/trumps-russia-oil-tariff-threat-depends-china-india-reaction-russell-2025-03-30/
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