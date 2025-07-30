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Сработают ли санкции против РФ: какое признание сделал Трамп

NYT пишет о том, что разочарование Трампа войной в Украине растёт, но его угрозы вызывают все больше вопросов

30 июля 2025, 13:08
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп пригрозил через 10 дней ввести против России пошлины за войну на Украине. При этом, исходя из заявления того же Трампа, он, похоже, не совсем уверен в эффективности этой стратегии и уже признал, что санкции могут не сработать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Сработают ли санкции против РФ: какое признание сделал Трамп

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин), очевидно, хочет, вероятно, продолжать войну", — сказал Трамп журналистам. – "Но мы введём пошлины и всё такое. Это может повлиять на них, а может и нет".

Как обращают внимание авторы материала, по мере того, как разочарование Трампа конфликтом растёт, его угрозы вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Москву обладают США и готов ли американский лидер их использовать. Потому что пока что все и, в том числе россияне, увидели лишь много слов, но мало действий со стороны американского лидера.

"Трамп, похоже, осознаёт то, что многие из нас наблюдали с самого начала, — что проблема не в Зеленском, проблема не в Украине. Проблема в Путине", — заявил Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики.

Как пишет NYT, пока мало что указывает на то, что ультиматум Дональда Трампа изменит мнение Путина о войне. Российский диктатор и его окружение не собирается отступать от своей "исторической миссии" — вернуть всю Украину под контроль Кремля. При этом он уверен, что у его армии теперь есть преимущество на поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль предпринимает все возможные меры, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/07/29/us/politics/trump-sanctions-ukraine-russia.html
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