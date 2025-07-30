Сработают ли санкции против РФ: какое признание сделал Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп пригрозил через 10 дней ввести против России пошлины за войну на Украине. При этом, исходя из заявления того же Трампа, он, похоже, не совсем уверен в эффективности этой стратегии и уже признал, что санкции могут не сработать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Как обращают внимание авторы материала, по мере того, как разочарование Трампа конфликтом растёт, его угрозы вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Москву обладают США и готов ли американский лидер их использовать. Потому что пока что все и, в том числе россияне, увидели лишь много слов, но мало действий со стороны американского лидера.
Как пишет NYT, пока мало что указывает на то, что ультиматум Дональда Трампа изменит мнение Путина о войне. Российский диктатор и его окружение не собирается отступать от своей "исторической миссии" — вернуть всю Украину под контроль Кремля. При этом он уверен, что у его армии теперь есть преимущество на поле боя.
Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль предпринимает все возможные меры, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).