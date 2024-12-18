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Сразу после инаугурации Трампа Украина получит один важный ответ

Команда Трампа продолжает искать способы прекращения боевых действий в Украине

18 декабря 2024, 06:56
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал как можно быстрее завершить войну в Украине, однако, вряд ли это произойдет мгновенно. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что достичь мира за короткий промежуток времени или "одним взмахом руки" невозможно — ситуация намного сложнее.

Сразу после инаугурации Трампа Украина получит один важный ответ

Дональд Трамп

По мнению эксперта, после инаугурации Трампа станет ясно, в каком направлении будет двигаться ситуация на фронте. На следующий день уже можно будет определить общие тенденции.

"Воюем еще, условно, год. Все резко остановится и будут договариваться. А там уже рамки будут разными", — отметил Давидюк.

По словам политолога, сейчас команда Трампа больше фокусируется не на мирном соглашении, а именно на прекращении огня. И только после этого можно будет переходить к конкретным договоренностям. Однако на пути к таким решениям есть немало препятствий, в частности, из-за ультимативных требований России.

Россия продолжает настаивать на своих условиях, которые неприемлемы для Украины и Запада. В частности, говорит эксперт, россияне и дальше говорят о полной демилитаризации Украины, уничтожении производства оружия, запрете западного оружия, русском языке как государственном, федерализации и возвращении пророссийских деятелей вроде Януковича в парламент.

Таким образом, реальные перспективы завершения войны будут зависеть не только от политики новой администрации США, но и действий России и готовности сторон к реальным переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший президент США Дональд Трамп сосредоточен на скорейшем заключении соглашений, которые принесут ему геополитические преимущества и укрепят его позиции на международной арене.




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Источник: https://24tv.ua/mirniy-plan-trampa-zakinchitsya-viyna-2024-rotsi_n2708592
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