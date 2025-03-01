Среди всех ошибок, которые вчера совершил Зеленский, фатальной была одна: о чем речь

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский, сидя в Белом Доме, на виду у американцев, попытался взорвать авторитет президента США Дональда Трампа. Именно такую коннотацию действительно имел его вопрос к Венсу: "Вы о какой дипломатии говорите?". И потом Зеленский объяснил: "ну вот, Трамп уже был президентом четыре года, и что он своей дипломатией остановил Путина?". Упоминания об Обаме и Байдене тоже были, но они здесь ни при чем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Алексей Паныч отмечает, трагедия в том, что Владимир Зеленский явно не делал этого намеренно. Он просто, как обычный парень, "резал правду-матку", не думая о том, какие сопутствующие смыслы будут иметь эти его слова, сказанные именно там и тогда.
Блогер согласен с тем, что Зеленского его разными способами провоцировали. Но если бы он не спровоцировался, результат встречи в Белом доме мог быть ощутимо другим, а он не просто спровоцировался, но и максимально усугубил ситуацию, насколько это вообще было возможно.
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