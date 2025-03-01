Среди всех ошибок, которые вчера совершил Зеленский, фатальной была одна: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский, сидя в Белом Доме, на виду у американцев, попытался взорвать авторитет президента США Дональда Трампа. Именно такую коннотацию действительно имел его вопрос к Венсу: "Вы о какой дипломатии говорите?". И потом Зеленский объяснил: "ну вот, Трамп уже был президентом четыре года, и что он своей дипломатией остановил Путина?". Упоминания об Обаме и Байдене тоже были, но они здесь ни при чем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Это просто не могло не вызвать взрыв. Это означало приехать в Белый дом, чтобы бросить Трампу вызов перед его, Трампа, собственными избирателями. Худшего личного преступления перед Трампом просто невозможно представить. Разрыв после этого был неизбежен", – отметил эксперт.

Алексей Паныч отмечает, трагедия в том, что Владимир Зеленский явно не делал этого намеренно. Он просто, как обычный парень, "резал правду-матку", не думая о том, какие сопутствующие смыслы будут иметь эти его слова, сказанные именно там и тогда.

Блогер согласен с тем, что Зеленского его разными способами провоцировали. Но если бы он не спровоцировался, результат встречи в Белом доме мог быть ощутимо другим, а он не просто спровоцировался, но и максимально усугубил ситуацию, насколько это вообще было возможно.

"Конечно, Трамп – циничный мафиози. Конечно, Украина путает ему все его геополитические планы, но повод для полного и быстрого разрыва дал ему именно Зеленский – потому что он, будучи в слабой позиции, приехал в Белый дом, чтобы публично нанести его нынешнему хозяину смертельное оскорбление. Такая вот она, "роль личности в истории". В том числе бедного на ум любителя в должности президента", – отметил Алексей Паныч.

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