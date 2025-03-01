logo

BTC/USD

85120.91

ETH/USD

2203.64

LTC/USD

125.34

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Среди всех ошибок, которые вчера совершил Зеленский, фатальной была одна: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Среди всех ошибок, которые вчера совершил Зеленский, фатальной была одна: о чем речь

Трагедия в том, что Владимир Зеленский явно не собирался спровоцировать Трампа намеренно

сегодня, 14:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский, сидя в Белом Доме, на виду у американцев, попытался взорвать авторитет президента США Дональда Трампа. Именно такую коннотацию действительно имел его вопрос к Венсу: "Вы о какой дипломатии говорите?". И потом Зеленский объяснил: "ну вот, Трамп уже был президентом четыре года, и что он своей дипломатией остановил Путина?". Упоминания об Обаме и Байдене тоже были, но они здесь ни при чем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Среди всех ошибок, которые вчера совершил Зеленский, фатальной была одна: о чем речь

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Это просто не могло не вызвать взрыв. Это означало приехать в Белый дом, чтобы бросить Трампу вызов перед его, Трампа, собственными избирателями. Худшего личного преступления перед Трампом просто невозможно представить. Разрыв после этого был неизбежен", – отметил эксперт.

Алексей Паныч отмечает, трагедия в том, что Владимир Зеленский явно не делал этого намеренно. Он просто, как обычный парень, "резал правду-матку", не думая о том, какие сопутствующие смыслы будут иметь эти его слова, сказанные именно там и тогда.

Блогер согласен с тем, что Зеленского его разными способами провоцировали. Но если бы он не спровоцировался, результат встречи в Белом доме мог быть ощутимо другим, а он не просто спровоцировался, но и максимально усугубил ситуацию, насколько это вообще было возможно.

"Конечно, Трамп – циничный мафиози. Конечно, Украина путает ему все его геополитические планы, но повод для полного и быстрого разрыва дал ему именно Зеленский – потому что он, будучи в слабой позиции, приехал в Белый дом, чтобы публично нанести его нынешнему хозяину смертельное оскорбление. Такая вот она, "роль личности в истории". В том числе бедного на ум любителя в должности президента", – отметил Алексей Паныч.

Читайте на портале – у Трампа сделали новое заявление о Зеленском и Украине: от чего теперь отказываются США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости