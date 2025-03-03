США анонсировали подписание соглашения о ископаемых: первые подробности

Соглашение между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Штаты готовы подписать соглашение. Фото из открытых источников

"Только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с руководителем администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время", — написал Брайан Фитцпатрик в соцмереж.

Конгрессмен заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом, что "естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности".

"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад. Для этого ей будут предоставлены соответствующие полномочия. Следите за дальнейшими подробностями", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.