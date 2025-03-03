США анонсировали подписание соглашения о ископаемых: первые подробности

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Марьян Ощановский
Соглашение между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.
Штаты готовы подписать соглашение. Фото из открытых источников
Конгрессмен заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом, что "естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.
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