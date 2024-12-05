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Ткачик Олеся
По информации турецкого военного ресурса Clash Report, ссылающегося на слова главы беспилотной бригады "Шахин" Абу Бакра, Украина помогла сирийской оппозиции создать беспилотную авиацию.
США и Украина
По информации ресурса, Абу Бакр обратился за советом в украинскую военную разведку и украинцы поставили оппозиции файлы для 3D-печати ключевых компонентов, таких как бомбоносцы, хвосты и боеголовки. Это позволило оппозиции самостоятельно производить, собирать и адаптировать свои беспилотники.
Как подчеркнул основатель международного проекта InformNapalm Роман Бурко, Украина – единственная страна в мире, которая имеет опыт современного успешного сопротивления крупнейшей стране мира и способна передавать этот опыт всем, кто готов бороться против РФ и ее союзников.
По его словам, невыполнение гарантий Будапештского меморандума со стороны США и дальнейшая недостаточная поддержка в войне против российского агрессора заставили украинцев искать более дешевые способы уничтожения регулярных сил врага. Именно так, говорит Бурко, появилась адаптация "свадебных дронов" для ведения разведки и "дронов для гонки" для высокоточной доставки боеприпасов.
При этом, добавил эксперт, перенимают этот опыт и другие страны и партизанские группы, ведущие борьбу против вражеских сил.
При этом, по его словам, нужно было всего-навсего принять своевременные решения и давать украинцам оружие для защиты так, как это должно было быть, если бы подпись на Будапештском меморандуме чего-то весила бы, а не была коварным заблуждением, чтобы обмануть украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о дроновой атаке Украины на Рязань.
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