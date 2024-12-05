По информации турецкого военного ресурса Clash Report, ссылающегося на слова главы беспилотной бригады "Шахин" Абу Бакра, Украина помогла сирийской оппозиции создать беспилотную авиацию.

США и Украина

По информации ресурса, Абу Бакр обратился за советом в украинскую военную разведку и украинцы поставили оппозиции файлы для 3D-печати ключевых компонентов, таких как бомбоносцы, хвосты и боеголовки. Это позволило оппозиции самостоятельно производить, собирать и адаптировать свои беспилотники.

Как подчеркнул основатель международного проекта InformNapalm Роман Бурко, Украина – единственная страна в мире, которая имеет опыт современного успешного сопротивления крупнейшей стране мира и способна передавать этот опыт всем, кто готов бороться против РФ и ее союзников.

По его словам, невыполнение гарантий Будапештского меморандума со стороны США и дальнейшая недостаточная поддержка в войне против российского агрессора заставили украинцев искать более дешевые способы уничтожения регулярных сил врага. Именно так, говорит Бурко, появилась адаптация "свадебных дронов" для ведения разведки и "дронов для гонки" для высокоточной доставки боеприпасов.

"США не предоставляли Украине ни дальнобойные ракеты, ни достаточное количество артиллерии, поэтому чтобы выживать и сдерживать агрессора украинцы продуцировали новые гибридные технические решения, которые являются более дешевыми средствами для поражения живой силы и техники. Собственно, это привело к тому, что и россияне быстро перенимают и масштабируют этот военный опыт", — подчеркнул Бурко.

При этом, добавил эксперт, перенимают этот опыт и другие страны и партизанские группы, ведущие борьбу против вражеских сил.

"То есть, если бы США быстро и вовремя среагировали на действия РФ, предоставили Украине все необходимое современное оружие и технику, то они бы оставили за собой тот технический отрыв, который придавал им особый статус. Сейчас время уже потрачено, все игроки поняли, что можно воевать дешевыми дронами и уничтожать стоящую миллионы долларов технику, США сами перенимают этот опыт, но уже с тех же начальных условий, как и другие игроки. Конечно, война – это большие деньги и в этом плане у Америки все еще есть значительные возможности. Но теперь каждая партизанская или террористическая группа может создать большие проблемы для больших игроков", — отметил Бурко.

При этом, по его словам, нужно было всего-навсего принять своевременные решения и давать украинцам оружие для защиты так, как это должно было быть, если бы подпись на Будапештском меморандуме чего-то весила бы, а не была коварным заблуждением, чтобы обмануть украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о дроновой атаке Украины на Рязань.



