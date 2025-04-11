США больше не видят смысла в переговорах с РФ: выставлен конкретный ультиматум Путину

Единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Тэмми Брюс. Фото из открытых источников

Спикер Госдепа заявила, что официальный Вашингтон не видит смысла в дальнейшем диалоге, пока не будет достигнуто главное – прекращение боевых действий в Украине.

"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – заявила Брюс.

Она уточнила, все американское руководство, в частности президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио, публично дали понять, что стоит на кону. Это динамика, которая не будет решена военным путем.

Тэмми Брюс также подчеркнула, что США будут внимательно следить за решениями и действиями Москвы.

"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", – резюмировала Брюс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News". Также о затягивании войны говорят европейские партнеры, в частности это в очередной раз заявил генсек НАТО Марк Рютте. Президент США Дональд Трамп в последнем своем заявлении традиционно заявил, что переговоры с Россией по прекращению войны продолжается. Но уточнил, что ему не нравятся бомбардировки. Какую цель, преследует Путин, всячески отодвигая возможное перемирие? Не связано ли с предстоящими переговорами усиление ударов по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



