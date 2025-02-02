Некоторые из наиболее критически настроенных союзников США по НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед альянсом, несмотря на многолетние двухпартийные призывы к ним заплатить. Теперь чиновники администрации президента Дональда Трампа заявляют, что с них достаточно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью The Post сказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Майкл Уолтц. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С наибольшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пора для Европы продемонстрировать свою преданность нашему альянсу, увеличив свои расходы по меньшей мере до 5 процентов ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", — отметил Майк Уолтц.

В то же время многолетний дипломат, а теперь специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил, что подрывать НАТО, не выплачивая справедливую часть своих обязательств перед Альянсом, опасно.

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Также издание "Комментарии" сообщало, что почти половина граждан Дании считают США значительной угрозой для своей страны. Они также против того, чтобы Гренландия стала частью США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные "The Guardian".

По данным издания, опрос был проведен с 15 по 22 января, в нем приняли участие более 1000 человек. Опрос показал, что 46% датчан считают США "очень большой угрозой" или "достаточно большой угрозой" для Дании.



