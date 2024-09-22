США цинично намекают Киеву, что нужно начинать переговоры с РФ до президентских выборов

Сперва в Конгрессе почти на полгода зависает законопроект о выделении военной и финансовой помощи на 61 млрд долларов Украине, после этого Киеву выделяют пакеты военной помощи по 200 млн долларов, чего едва хватает для того, чтобы русские не прорвали фронт, говорит политолог Максим Яли. После этого, оказалось, что до конца финансового года в США, а это – октябрь, 5, 8 млрд долларов оказываются не освоенными и нужно принять дополнительный законопроект в Конгрессе, чтобы эти деньги всё-таки не пропали. Вернее, вооружение на эту сумму было передано Украине. После этого, говорит политолог, было сделано заявление о том, что якобы не хватает оружия для того, чтобы передать его Киеву.

США и Украина

"Но Зеленский упорно продолжает игнорировать эти "тонкие" намеки на то, что администрация Байдена предпочла бы, чтобы Украина начала мирные переговоры до президентских выборов в США, а не после них. И чтобы политические очки от начала мирных переговоров пошли в копилку Гаррис и помогли ей победить Трампа. Ведь если победит Трамп, то переговоры все равно придётся начать", — говорит Яли.

По его словам, логика Байдена и демократов очевидна, впрочем, очевидно и нежелание Зеленского понять эти "намёки".

"Ведь тогда, учитывая ситуацию на поле боя и территориальные потери проиграет президентские выборы он. Которые тут же придётся проводить в случае "заморозки конфликта" (подписание мирного договора, а вернее — капитуляции будет нести уже не просто риски переизбраться , а элементарно остаться в живых) в течении полугода. В общем, тучи сгущаются, а ставки растут", — говорит политолог.

При этом эксперт не верит, что план победы Украины устроит Байдена и Трампа.

"Потому что в этой комбинации нет варианта win-win для всех участников конфликта. Кто-то должен ответить и взять на себя "политические издержки". Исторически так складывается в политике, которая крайне цинична и несправедлива, что все издержки принимает та сторона, у которой ресурсы заканчиваются быстрее. А интересы её "партнеров" либо меняются, либо они договариваются с вашими врагами", — отмечает Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ждет Украину, если Байден отвергнет план победы Зеленского.



