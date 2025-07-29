США дают ответ РФ: где Вашингтон впервые с 2008 года разместил ядерное оружие

С большой вероятностью США разместили ядерное оружие в Великобритании. Это произошло впервые с 2008 года и является прямым сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что Штаты по-прежнему привержены европейской безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Сми отмечает, американский военный самолет С-17 вылетел с американского склада в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико16 июля. Он с включенным транспондером направлялся к авиабазе в британском городе Лейкенхит. Участие в полете принимала Первая ядерная авиационная транспортная группа ВВС США. По словам Уильяма Альберке, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, самолет не пролетал над другими государствами.

Хотя правительства Британии и США придерживаются политики тишины в этом вопросе, согласно бюджетным документам Минобороны США, в течение нескольких лет в Лейкенхите проводятся работы на сумму в миллионы долларов, связанные с "безопасностью" объектов. Журналисты пишут, что этот термин Пентагон использует для описания безопасности ядерного оружия.

Авторы публикации допускают, что эти самолеты доставили в Британию новые термоядерные бомбы B61-12. Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что есть "веские признаки" того, что США вернули свое ядерное оружие в Великобританию.

И решение о перелете с включенным транспондером, что позволило отслеживать движение самолета, может говорить о том, что США посылают своеобразный сигнал России: они не уменьшают свой ядерный потенциал в Европе, говорит Альберке.

"Это первый шаг к дальнейшему укреплению позиции НАТО по сдерживанию. Возвращение ядерного оружия США в Великобританию – это большое достижение", – добавил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал говорит, что такие средства, как B61, могут способствовать ограничению влияния значительного преимущества России в нестратегических ядерных вооружениях на театре военных действий.

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