США добились эскалации в войне РФ против Украины: сможет ли Байден исправить ошибку

О том, что войска КНДР присутствовавшие на фронте заявили генсек НАТО Марк Рютте и президент США Джо Байден, даже отметивший, что это "очень опасно".

Путин, Зеленский и Байден

Как отметил политолог Петр Олещук, символично, что появление северокорейцев на фронте ожидается в последние дни перед выборами президента США, после которых Байден покинет этот пост. И именно перед этой "отставкой" происходит событие, знаменующее собой полный, тотальный провал внешнеполитической линии Байдена, который будет иметь далеко идущие негативные последствия. Уже не только для Украины – для самих США, добавил эксперт.

"Вступление северокорейцев в войну – это как раз та самая "эскалация", которой так стремились избежать в Вашингтоне. Последствия будут и будут непрогнозируемыми. КНДР, по оценкам западных СМИ, уже получила от россиян 5,5 млрд долларов за оружие и снаряды. Что получит за "пушечное мясо" — неизвестно, но очевидно, что не только нефть с кукурузой", — отметил Олещук.

Он напомнил, что в СМИ пишут о технологиях ядерного оружия, авиации, для которой пилоты из КНДР уже учатся на российской территории. Сама же северокорейская армия будет получать боевой опыт в самой серьезной войне ХХ века. Скоро КНДР станет серьезной военной мощью, и эта мощь уже откровенно угрожает одному из важнейших союзников США – Республике Корея. Россияне уже даже формализовали договор с КНДР.

При этом, добавляет политолог, на очереди – аналогичный договор с Ираном – тоже оружие, тоже авиация, ПВО, ядерные технологии. А это значит, подчеркивает эксперт, что еще одному ключевому союзнику США, Израилю следует приготовиться.

"Вот уже и военный конфликт, в который будут вынуждены прямо вступить в США, не за горами. А что дальше? Мировой конфликт? И если американские солдаты будут воевать в этой войне будущего, то единственный, кого они будут вынуждены за это благодарить, это Джо Байден. Потому что он все это заварил. Возможно, даже по "лучшим соображениям" — не "распространять войну", — говорит Олещук.

По его мнению, США хотели "разыграть" с россиянами ограниченную "войнушку" по "определенным правилам", затем заморозить все, чтобы самим показать "победу", но и россиянам дать "победу", чтобы путинский режим не пострадал, а Россия не развалилась , и можно было бы спокойно ждать в ней "демократического транзита" с участием "либеральной оппозиции". Для этого нужно было постоянно ограничивать военный потенциал Украины, но и не давать ей проиграть, чтобы все выглядело "прилично".

Впрочем, в США ошиблись и теперь война, которую изо всех сил хотели удержать в пределах Украины, уже расползлась по миру, откликнувшись на Ближнем Востоке и разморозив дремавший десятилетиями конфликт. На очереди – Восточная Азия.

"И в основе этого лишь одно – "замирение" одного психопатического диктатора-террориста и желание сохранить его проклятое государство. Вот таково будет наследие действующего президента США – разжигание мировой войны", — говорит Одещук.

По его словам, Байден еще мог бы что-нибудь сделать. Но проблема в том, что он не желает, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Россия смогла пойти вперед и успешно захватывать территории в Украине.



