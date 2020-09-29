США готовы к развертыванию ядерного оружия в случае отказа России от договора - СМИ

Вашингтон готов первый повлиять на Россию, переведя в состояние боевой готовности ядерные боеприпасы, которые находятся на хранении. Речь идет о переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет американское влиятельное издание Politico со ссылкой сразу на три осведомленных источника.

Источник: politico.eu

Администрация Трампа обратилась к Стратегическому командованию США с просьбой оценить, насколько быстро они могут снять с хранения ядерное оружие и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если срок действия Договора о контроле над вооружениями с Россией все же завершит свое действие в феврале. Причем, Вашингтон не скрывает, что пытается таким образом повлиять на Москву и подчеркивает, что серьезно относится к тому, чтобы прекратить действие договоренностей, если Россия не выполнит требования США.

В то же время правительство США подчеркивает, что Россия затягивает с ответом о проведении переговоров. А в Кремле рассчитывают, что в случае победы Джо Байдена, его администрация предложит лучшие условия для Москвы, чем те, которые обсуждаются сейчас.

Между тем, ситуацию, которая сложилась между странами — обладателями ядерного оружия, прокомментировал бывший посол США в Украине, исследователь Институт Брукингса Стивен Пайфер, который ведет вопросы контроля над вооружениями.

Он отметил в своем Twitter: "Администрация Трампа считает, что имеет возможность надавить на Россию, чтобы добиться продолжения СНВ-III — несмотря на позицию, которую россияне озвучивают месяцами. Вашингтон сейчас угрожает гонкой ядерных вооружений. Бред и блеф вряд ли дадут успех в контроле над вооружениями".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет использовать ядерную ракету даже в ответ на безъядерную оружие.

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