Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты "готовы" к войне с Китаем на фоне тарифных угроз.

Пит Гегсет (фото из открытых источников)

Как пишет New York Post, глава Пентагона сделал такое заявление в эфире Fox News , комментируя слова китайского руководства об их готовности "сражаться в любой войне".

"Мы готовы", – подчеркнул Гегсет, подчеркнув важность сохранения силы и военной подготовки.

"Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию, укрепляем сдерживание и воинский дух", – заявил он.

По словам министра, мир становится все опаснее, а "мощные восходящие страны с другой идеологией быстро наращивают свои оборонные бюджеты и технологические возможности".

"Они хотят вытеснить Соединенные Штаты… Если мы хотим предотвратить войну с Китаем или другими странами, мы должны быть сильными", – подытожил Гегсет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай готовится к войне . Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2% в 2024 году, продолжая развитие современной армии. Это направлено на ужесточение территориальных претензий и противодействие влиянию США в Азии.

По данным СМИ, военные расходы Китая остаются вторыми по величине в мире после США, а Пекин уже имеет самый большой в мире военно-морской флот. В настоящее время оборонный бюджет составляет около 245 миллиардов долларов, а его увеличение было объявлено на ежегодном заседании законодательного органа Китая. Отмечается, что увеличение оборонного бюджета на 7,2% соответствует показателю в прошлом году. Однако этот процент ниже по сравнению с двусмысленными приростами предыдущих лет, это отражает общее замедление экономики Китая. Читайте на портале "Комментарии" — Китай подтвердил курс на воссоединение с Тайванем, заявив о сопротивлении любому сепаратизму. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать внешнему вмешательству. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает People's Daily.