США готовят соглашение для Гренландии: что предлагают

В администрации Дональда Трампа обсуждают план включения Гренландии в сферу влияния США посредством соглашения типа соглашения, которое позволяет Штатам поддерживать тесные связи с несколькими тихоокеанскими островными государствами.

США требуют Гренландию. Фото из открытых источников

По информации двух собеседников Reuters в администрации Дональда Трампа и еще одного информированного источника, США хотят предложить Гренландии заключить так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA).

США уже заключили COFA с небольшими островными государствами – Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Положения соглашений разнятся в зависимости от подписантов.

Обычно в таком соглашении власти США гарантируют странам много необходимых услуг – от доставки почты до реагирования в чрезвычайных ситуациях и военной защиты. В обмен на это американские военные имеют свободу действий в странах-подписантах COFA, а их торговля с США преимущественно беспошлина.

По словам двух источников Reuters, обсуждение потенциального заключения договора о свободной ассоциации с Гренландией ведут некоторые должностные лица из Совета национальной безопасности США и Совета по энергетическому господству.

В то же время, до сих пор COFA заключались с суверенными государствами, тогда как Гренландия является автономией в составе Дании. Европейский источник Reuters сказал, что Копенгаген не был проинформирован о планах США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.