США готовятся к еще одной войне: Politico раскрыло детали

Вашингтон разрабатывает меры реагирования на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке и его распространения на весь регион. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

США. Фото: из открытых источников

Отмечается, четыре источника, знакомые с этим вопросом, в том числе высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, подтвердили подготовку специального плана и пакета мер реагирования.

По словам трех американских чиновников, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море.

По словам одного из источников, представители разведки тем временем придумывают способы предвидеть и парировать возможные нападения на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии. Они также работают над тем, чтобы определить, где хуситы могут нанести следующий удар.

По информации официальных лиц, вероятность более широкого конфликта растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране, произошедших за последние несколько дней. Это убедило некоторых представителей администрации в том, что война в Секторе Газа официально вышла далеко за его границы – сценарий, которого США пытались избежать в течение нескольких месяцев.

Ряд источников утверждает, такое развитие событий опасно не только для региональной безопасности, но и для шансов Байдена на переизбрание.

Даже без участия американских войск в конфликтах избиратели могут рассматривать 2024 год как шанс высказать свое мнение по ключевому внешнеполитическому вопросу этих выборов – необходимо ли Штатам участвовать в иностранных конфликтах.

Однако есть и другие признаки того, что в Белом доме обеспокоены ростом этих угроз. Сообщается, что в последние дни в разных ведомствах, от Пентагона до Госдепартамента и спецслужб, начали оценивать, как Иран или его марионеточные силы на Ближнем Востоке могут напрямую атаковать США или их союзников в регионе.

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