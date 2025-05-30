США готовятся к войне с РФ: важные детали

В свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией.

США готовятся к войне. Фото из открытых источников

Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния.

Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.

"Во-первых, и, возможно, самое важное, воздушное преимущество НАТО, вероятно, нарушит позиционную стагнацию, характерную для текущих наземных операций в российско-украинской войне", — говорится в докладе.

Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления территориальных претензий боевые действия быстро перейдут в острую фазу.

В ответ США и союзные силы совершат контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, вероятно, сможет нанести удары по войскам НАТО, но затем, как подчеркивается в докладе, Альянс установит доминирование в воздушном пространстве над Восточной Европой.

Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижение противника, обнаруживать слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Все это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в кратчайшие сроки.