США готовятся к войне с РФ: важные детали

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Марьян Ощановский
В свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией.
США готовятся к войне. Фото из открытых источников
Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния.
Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.
Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления территориальных претензий боевые действия быстро перейдут в острую фазу.
В ответ США и союзные силы совершат контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, вероятно, сможет нанести удары по войскам НАТО, но затем, как подчеркивается в докладе, Альянс установит доминирование в воздушном пространстве над Восточной Европой.
Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижение противника, обнаруживать слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Все это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в кратчайшие сроки.
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