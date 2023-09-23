США готовятся поставить целый парк F-16: о какой стране идет речь

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Кравцев Сергей
Белый дом ведет переговоры с Вьетнамом по соглашению о передаче оружия. В частности, новейших самолетов F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Как отмечает издание, пакет может быть сформирован в течение следующего года и включать в себя продажу парка истребителей F-16.
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Источники отмечают, что соглашение все еще находится на ранней стадии, его точные условия не определены, и, вероятно, оно может не состоятся в конце концов. Но это была ключевая тема официальных переговоров Вьетнама и США в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение всего последнего месяца.
Reuters отмечает, что в случае согласования соглашения — это будет самая большая в истории передача оружия между бывшими противниками Холодной войны.
Также отмечается, что крупное американо-вьетнамское соглашение по поставкам оружия может раздражать Китай и отстранить Россию.
Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США — это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
Стоит отметить, что в июне Китай устроил провокацию в Тайваньском проливе. Китайский корабль дважды подошел критически близко к американскому эсминцу и чуть не столкнулся.
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кравцев серГей
сегодня, 13:03
Автор цього висєру. Ти осел чи баран? В авіації підрозділу чи взагалі терміну парк-немає!!!! А ти якщо неук у якомусь питанні, то трішки читай як інші пишуть, або йди корова пасти. Долбойоби то заголовків навимумують до статті яка не відповідає йому, то подібні висжри шкрябають