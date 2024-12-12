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США готовятся прекратить поддержку Украины: что Конгресс просит от разведки

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

США готовятся прекратить поддержку Украины: что Конгресс просит от разведки

США. Фото: из открытых источников

Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки. 

"Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России", – говорится в сообщении.

Законодатели в частности хотят, чтобы разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. 

Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде в течение 90 дней после принятия соответствующего закона, но может содержать засекреченное приложение. Его должны передать комитетам по вопросам обороны и разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по иностранным делам и ассигнованиям.

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Источник: https://thehill.com/homenews/house/5035638-us-security-risks-russian-victory-ukraine/
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