США готовятся прекратить поддержку Украины: что Конгресс просит от разведки

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Кравцев Сергей
Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".
США. Фото: из открытых источников
Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.
Законодатели в частности хотят, чтобы разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде в течение 90 дней после принятия соответствующего закона, но может содержать засекреченное приложение. Его должны передать комитетам по вопросам обороны и разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по иностранным делам и ассигнованиям.
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