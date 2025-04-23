США хотят обвинить Украину в срыве мира: что на это указывает

Администрация Дональда Трампа не исключает сценария, при котором сможет обвинить Украину в срыве переговорного процесса, считает политолог Игорь Чаленко.

США и Украина сохраняют разногласия. Фото из открытых источников

"США привязали мирное соглашение к соглашению о полезных ископаемых, чтобы в случае чего обвинить Украину в недоговороспособности и возложить на нее вину за срыв мирных договоренностей. В течение последнего месяца соответствующие нарративы активно артикулируются как в заявлениях американских чиновников, так и среди MAGA-сообщества и республиканцев", — сказал Игорь Чаленко.

По его словам, Дональд Трамп прекрасно отдает себе отчет, что не существует прямой связи между соглашениями о мире и полезных ископаемых, однако соответствующая тема продвигается для влияния на рядового американца.

"Вину за возможный провал переговоров Дональд Трамп, скорее всего, хочет возложить на Украину или одновременно на Украину и Россию. При этом точно не на одну Россию, иначе в глазах американских избирателей он ничем не отличается от Джо Байдена. Как наиболее вероятный сценарий выглядит попытка обвинить Киев и Москву, что, мол, две стороны не хотят договариваться. Именно поэтому и распространяются месседжи, что Украина не хочет подписывать соглашение о редкоземельных материалах, а Россия отказывается отходить от своих максималистских требований", – отметил политолог.

Вместе с тем, отметил он, Украина делает шаги на встречу США.

"Недавно украинское правительство подписало меморандум об экономическом партнерстве, задекларировав стремление продвигаться в вопросе заключения соглашения о ископаемых. Украина продемонстрировала готовность играть по правилам американцев. Удастся ли таким образом избежать обвинений в срыве мира – покажут ближайшие дни и недели", — добавил эксперт.