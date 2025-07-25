США и Китай поссорились в ООН из-за войны в Украине: что произошло

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Украине, исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши обратилась в Китай с призывом прекратить поддерживать российскую агрессию против Украины. В ответ представитель Китая обвинил Вашингтон в попытках переложить ответственность, передает Reuters.

США и Китай (фото из открытых источников)

Ши отметила, что все государства, включая Китай, должны остановить экспорт в Россию товаров двойного назначения. По оценке США такие поставки способствуют усилению российского военно-промышленного комплекса и позволяют России осуществлять атаки на Украину.

"Заявления Пекина о внедрении жесткого контроля за экспортом товаров двойного назначения теряют смысл на фоне ежедневного обнаружения китайских компонентов в дронах, вооружении и технике, которые Россия использует против Украины", — заявила представитель США.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан отрицал эти упреки, отметив, что Китай не является стороной конфликта и не начинал войну в Украине.

"Китай никогда не поставлял летальное оружие и всегда тщательно контролирует товары двойного назначения, включая экспорт дронов", — подчеркнул он.

Кроме того, Ген Шуан призвал Соединенные Штаты прекратить переводить ответственность за российско-украинскую войну на другие государства и подчеркнул, что США должны "играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай поставляет России под видом холодильников . Пекин секретно снабжает подставными компаниями государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции. Об этом пишет "Reuters", ссылаясь на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы.

Авторы публикации отмечают, что эти поставки позволили российскому производителю оружия "Купол" нарастить производство ударных беспилотников "Гарпия А1", несмотря на усилившееся в октябре усиление санкций США и ЕС. Внутренний документ предприятия "Купол" показал, что компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6000 "Гарпий" в текущем году по сравнению с 2000 в 2024 году. В документе отмечено, что к апрелю уже было поставлено более 1500 беспилотников.

