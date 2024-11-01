logo

BTC/USD

69446.55

ETH/USD

2507.64

LTC/USD

68.68

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США и НАТО могут ударить по войскам КНДР в Украине: о чем заговорили в Конгрессе
commentss НОВОСТИ Все новости

США и НАТО могут ударить по войскам КНДР в Украине: о чем заговорили в Конгрессе

В Конгрессе призывают США и НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине

сегодня, 10:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, пишет "Голос Америки".

США и НАТО могут ударить по войскам КНДР в Украине: о чем заговорили в Конгрессе

Конгресс США. Фото из открытых источников

Тернер также считает, что Украина должна отвечать на атаки России ударами оружием союзников по объектам вглубь российской территории. Политик отметил, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаки на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее", – отметил Тернер.

По его словам, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

"И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", – добавил конгрессмен.

Тернер подчеркнул, что решение об атаке на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский предусмотрел судьбу войск КНДР на войне в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости