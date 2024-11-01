США и НАТО могут ударить по войскам КНДР в Украине: о чем заговорили в Конгрессе

США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, пишет "Голос Америки".

Конгресс США. Фото из открытых источников

Тернер также считает, что Украина должна отвечать на атаки России ударами оружием союзников по объектам вглубь российской территории. Политик отметил, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаки на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее", – отметил Тернер.

По его словам, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

"И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", – добавил конгрессмен.

Тернер подчеркнул, что решение об атаке на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

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