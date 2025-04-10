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США и РФ провели обмен заключенными: кого Кремль вытащил из американской тюрьмы

В Абу-Даби между США и РФ состоялся обмен заключенными

сегодня, 12:14
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Ткачик Олеся

10 апреля в Абу-Даби прошел обмен заключенными между США и Россией. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Этот шаг рассматривается как часть усилий обеих стран по налаживанию доверия.

США и РФ провели обмен заключенными: кого Кремль вытащил из американской тюрьмы

Ксения Карелина

По информации главы ЦРУ, в рамках обмена Россия освободила Ксению Карелину — гражданку США и России. В 2024 году ее приговорили к 12 годам колонии строгого режима, обвинив в государственной измене из-за перевода менее $100 в пользу украинской организации в США.

По версии ФСБ РФ эти средства якобы были направлены на закупку снаряжения, боеприпасов и прочего для Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, США освободили Артура Петрова — гражданина Германии и России. Его задержали на Кипре в августе 2023 года по запросу американских властей. Петров был обвинен в незаконном экспорте микроэлектроники, которая, по данным США, могла быть использована в производстве вооружения для российской армии. В общей сложности ему инкриминировали 11 эпизодов.

В ЦРУ отметили, что обмен является подтверждением важности сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном, несмотря на напряженность в отношениях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 10 апреля между США и РФ проходит очередной раунд переговоров. Вероятно, обмен заключенными приурочен именно к этому событию. Известно, что во время переговоров между США и Россией могут неофициально подниматься вопросы экономических договоренностей. Встреча в Стамбуле – это второй раунд переговоров о возможном возобновлении дипломатических связей между Вашингтоном и Москвой. Хотя официально речь идет о дипломатии, не исключено, что в кулуарах будут обсуждаться и экономические вопросы.





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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/u-s-and-russia-swap-prisoners-in-deal-arranged-by-intelligence-agencies-e6448f06?mod=hp_lead_pos1
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