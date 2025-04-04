США и Россия хотят поделить Украину: подробности

Проект соглашения о недрах — это форма шантажа Украины администрацией Дональда Трампа, заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

США давит на Украину. Фото из открытых источников

"Относительно требования в соглашении о недрах, чтобы причислить американскую помощь как вклад в создание инвестиционного фонда по разработке украинских недр, это выглядит как попытка Дональда Трампа продать американскому электорату идею возврата средств, потраченных предыдущей администрацией Байдена на поддержку Украины. Однако эти средства уже были потрачены, и они не были заимствованы". – отметил Владимир Горбач.

По его словам, стратегически Украина привлекает Европейский Союз как союзника в переговорах, поскольку проект, предложенный Белым домом, фактически устанавливает американский контроль над украинскими недрами, бюджетом и экономическими правилами, что делает украинскую экономику несовместимой с европейской.

"Это делает невозможным членство Украины в ЕС. Переговоры продлятся долго при участии европейских партнеров, которые укажут на несоответствие положений проекта европейскому законодательству", — отметил аналитик.

Он отметил, что Украина стремится избежать экономической или ресурсной капитуляции перед Дональдом Трампом, иначе это выглядит как политический контроль России над Украиной и экономический контроль США над Украиной.

"Это формула ограничения суверенитета Украины, чего добивался Путин с самого начала, пытаясь нам навязать марионеточное правительство и лишить нас права приобретать членство в международных организациях, таких как НАТО или ЕС. Это ограничение суверенитета и политический контроль РФ над Украиной. С другой стороны, Путин своему партнеру Дональду Трампу предлагает экономический контроль ться собственными недрами", — рассказал он.