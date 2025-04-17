США и Россия на одной стороне: Вашингтон не поддержал резолюцию ООН по агрессии в Украине

16 апреля Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой прямо упоминается вооруженная агрессия России против Украины. В то же время, среди выступивших против документа оказались не только Россия и ее союзники, но и Соединенные Штаты Америки, сообщает издание Reform.news.

Фото: Reuters

Речь шла о резолюции под названием "Сотрудничество между ООН и региональными и другими организациями: партнерство с Советом Европы". В документе несколько раз фигурирует упоминание о нападении РФ на Украину, а также о предварительной агрессии против Грузии. В тексте также отмечается важность создания специального трибунала, который занимался бы преступлением агрессии, совершенном против Украины.

Представители США объяснили свое решение тем, что считают формулировки в резолюции "не способствующими установлению мира". Со своей стороны, российские дипломаты раскритиковали упоминания о войне, назвав их "неприемлемыми".

В итоге только девять государств высказались против резолюции:

· США

· Россия

· Беларусь

· Северная Корея

· Эритрея

· Мали

· Никарагуа

· Нигер

· Судан

Следует отметить, что это не первый случай, когда США оказались в одном лагере из РФ. В феврале Вашингтон также проголосовал против украинской резолюции с осуждением агрессии Кремля. Тогда американская делегация даже выступила с альтернативным проектом, где полномасштабную войну назвали просто конфликтом, а украинский вариант призвали снять с рассмотрения.

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