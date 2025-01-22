США имеют два подхода к прекращению войны в Украине: какой выберут

У администрации президента Дональда Трампа нет четкого плана по окончании войны, заявил в эфир "Эспрессо" военный эксперт Сергей Згурец. То есть, по его мнению, в США еще не подготовили план урегулирования войны и не имеют конкретных путей давления на Российскую Федерацию.

США и Украина

По мнению эксперта, в ближайшее время продлятся консультации, переговоры и попытки влияния на российскую сторону, однако существенных изменений ожидать не стоит.

При этом Згурец отметил, что у администрации Трампа существуют два подхода: первый – это усиление санкций против России и предоставление военной помощи Украине, второй – давление на Киев с целью ограничения поддержки в случае несогласия с определенными условиями. Это может создать условия, при которых Украина вынуждена будет принять текущее положение дел на фронте.

Также, по словам эксперта, есть вопросы относительно миротворцев, однако создается впечатление, что это рассматривается уже как вынужденный шаг после фактического признания оккупации определенных территорий. По всей видимости, предположил Згурец, придется привлекать миротворческие силы со стороны европейских стран вдоль линии разграничения. В то же время, важно, чтобы европейские партнеры сейчас активнее поддерживали Украину на этом этапе, а не просто готовились к размещению миротворцев, добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что страны Европы внимательно следят за позицией Трампа, понимая потенциальные риски.

"Но они понимают, что полное игнорирование принципов территориальной целостности, отсутствие гарантов безопасности для Украины, а также другие вещи, разрушающие мировой порядок, — это то, что уже сегодня угрожает Европе, а завтра грозит еще больше. Должен констатировать, что у Трампа нет четкого плана. Сейчас будем ожидать период турбулентности, где будут разные предложения, как это урегулировать. интересы. Это непросто, но надеюсь, что нам это удастся", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский дал Трампу важный совет.



