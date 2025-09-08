logo

Главная Новости Мир США США изменили правила получения виз для украинцев: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США изменили правила получения виз для украинцев: детали

Госдеп США сменил правила оформления виз для украинцев. Подать документы можно только в Варшаве и Кракове.

8 сентября 2025, 10:10
Автор:
С 6 сентября Государственный департамент США усложнил процедуру оформления неиммиграционных виз для граждан Украины. Теперь подать документы можно только в консульствах в Варшаве и Кракове, сообщает Бюро консульских дел Госдепа.

США изменили правила получения виз. Фото из открытых источников

По обновленным правилам заявители на туристические, студенческие и другие неиммиграционные визы должны проходить собеседование исключительно в стране своего гражданства или постоянного проживания. Поскольку американское посольство в Киеве не работает в штатном режиме, украинцы теперь могут подавать документы только в Польше. Другие консульства США для этого недоступны.

В Госдепе уточнили, что ранее назначенные собеседования не будут отменены. В то же время уплаченное консульское собрание не возвращается, если заявитель решит перенести подачу в другую страну.

Исключения возможны только в случае, если украинец имеет вид на жительство в другой стране. Тогда документы могут быть оформлены в местном консульстве США. Кроме того, обращение в другие диппредставительства возможно в некоторых случаях, в частности по гуманитарным, медицинским или политическим причинам. Однако ожидания вне страны проживания могут быть значительно дольше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США в 2026 году будут взимать залог до 15 тысяч долларов с претендентов на туристические и бизнес визы. Пока нет перечня стран, подпадающих под действие нововведения.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США.



Источник: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/adjudicating-nonimmigrant-visa-applicants-in-their-country-of-residence-sep-6-2025.html
