США изменили правила получения виз для украинцев: детали

С 6 сентября Государственный департамент США усложнил процедуру оформления неиммиграционных виз для граждан Украины. Теперь подать документы можно только в консульствах в Варшаве и Кракове, сообщает Бюро консульских дел Госдепа.

США изменили правила получения виз. Фото из открытых источников

По обновленным правилам заявители на туристические, студенческие и другие неиммиграционные визы должны проходить собеседование исключительно в стране своего гражданства или постоянного проживания. Поскольку американское посольство в Киеве не работает в штатном режиме, украинцы теперь могут подавать документы только в Польше. Другие консульства США для этого недоступны.

Подать документы на неиммиграционную визу для украинцев можно только в Варшаве и Кракове

В Госдепе уточнили, что ранее назначенные собеседования не будут отменены. В то же время уплаченное консульское собрание не возвращается, если заявитель решит перенести подачу в другую страну.

Исключения возможны только в случае, если украинец имеет вид на жительство в другой стране. Тогда документы могут быть оформлены в местном консульстве США. Кроме того, обращение в другие диппредставительства возможно в некоторых случаях, в частности по гуманитарным, медицинским или политическим причинам. Однако ожидания вне страны проживания могут быть значительно дольше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США в 2026 году будут взимать залог до 15 тысяч долларов с претендентов на туристические и бизнес визы. Пока нет перечня стран, подпадающих под действие нововведения.

