США лихорадит: американцы вышли на массовые протесты против Трампа (ФОТО)

Америку охватили волны протестов. Граждане вышли на протесты против президента США Дональда Трампа и его политики.

Фото портал "Комментарии"

Скандируя "Никаких Королей в День президента" и "Илон Маск должен уйти", протестующие выражали свое недовольство. Лозунги "Переворот" и "Трусы кланяются Трампу, Патриоты — поднимитесь" можно было увидеть на их плакатах, пишет CBS News.

В Финиксе, по данным издания, сотни протестующих собрались перед Капитолием с плакатами "Нет королям" и "Противостоять фашизму". Охрана не впустила протестующих в здание после того, как несколько попытались попасть внутрь. Демонстранты стремились получить доступ к слушаниям в комитете Сената штата по законодательству, которое потребует от правоохранительных органов во всем штате поддержки федеральной иммиграционной политики.

Протесты прошли также в Денвере, Далласе, Аннаполисе, Мэриленде, Окленде Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Майами.









По данным издания, что в Вест-Палм-Бич состоялись контрдемонстрации в поддержку г-на Трампа, включая собрание у Международного гольф-клуба Trump.

Напомним, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс, как писал портал "Комментарии", ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его оценки президента США Дональда Трампа. Вэнс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект.

Вэнса возмутили слова Зеленского, что Трамп живет в созданном Россией "пространстве дезинформации".

Вэнс подчеркнул, что Зеленский получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой администрацией президента США, и в последние три года ему говорили, что он не может сделать ничего плохого.



