США меняет правила игры с РФ: близкий соратник Трампа объяснил его угрозы

Представитель Республиканской партии в Сенате США Линдси Грэм высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и анонсировал возможность введения новых санкций против Российской Федерации.

Линдси Грэм (фото из открытых источников)

Об этом идет речь в публикации сенатора на платформе Х.

Грэм поддержал позицию Трампа, обратив внимание на точность его слов об "играх", которые ведет Путин, и подчеркнул необходимость изменить "правила игры", в том числе в отношении государств, помогающих удерживать российскую военную экономику.

"Сенат в ближайшем будущем приступит к рассмотрению законопроекта о серьезных санкциях — не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении государств, таких как Китай и Индия, которые продолжают закупать энергоносители у России, финансируя этим военные действия Путина. Законопроект также предусматривает возможность исключения, позволяющего президенту Трампа действовать с максимальной свободой", — отметил Грэм.

Перед этим Дональд Трамп сообщил, что активно изучает возможность введения новых санкций в отношении России. Он также резко охарактеризовал публичные заявления Владимира Путина, использовав оскорбительное выражение, которое в переводе имеет нецензурное значение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп кардинально меняет свою политику по отношению к Украине. Последние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он демонстрирует разочарование действиями Владимира Путина, свидетельствуют об успешных усилиях Украины донести до американского лидера, кто действительно блокирует мирный процесс. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на позиции украинских парламентариев.

В материале говорится, что активизация атак России по украинским городам в глубоком тылу заставила Трампа пересмотреть свою позицию и продолжить поддержку Украины.