Министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Сенате заявил, что президент России Владимир Путин признает силу Дональда Трампа, что, по его мнению, создает предпосылки для мирного урегулирования войны в Украине. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос сенатора Митча Макконнелла по поводу эффективности американской поддержки Украины и подхода администрации Трампа к российско-украинскому конфликту.

Пит Гегсет (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на видеозапись слушаний.

Основным аргументом Гегсета являлась роль Дональда Трампа в возможном мирном процессе.

"Сейчас мы находимся в той точке, где Владимир Путин знает, что президент Трамп сильный. Он знает, что его слово имеет значение", – отметил министр обороны.

По его мнению, мирные переговоры по Украине делают позицию США более сильной, демонстрируя ее понимание международного порядка и стратегических приоритетов.

"Хотя мы понимаем, что Россия – агрессор, и мы поддерживаем усилия украинцев, наступает момент, когда нужно признать ситуацию на поле боя и понять, что лучшим результатом являются мирные переговоры, чтобы прекратить убийства и резню. И наш бюджет это отражает", — подытожил Гегсет.

Его заявления свидетельствуют о том, что администрация Трампа намерена сосредоточиться на поиске дипломатического пути разрешения конфликта, а не на продолжении масштабной военной поддержки Украины, как это было раньше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наконец-то рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войне. Последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.

В подкасте Pod Force One на платформе YouTube Трамп избегал прямых ответов на вопросы по поводу беседы с Путиным и войны в Украине, не раскрывая новых подробностей.

Кроме того, президент США подчеркнул, что война в Украине превратилась в конфликт дронов. Беспилотники, по его словам, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

