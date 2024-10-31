США могли помешать РФ напасть на Украину: чего не сделал Байден

Американская разведка значительно просчиталась в прогнозах по военным возможностям России и способности Украины обороняться. США были убеждены, что украинское государство продержится не больше недели после начала агрессии, поэтому не советовали президенту Джо Байдену оказывать Украине военную помощь, считая ее бесполезной.

Джо Байден (фото из открытых источников)

В проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и экссоветник по нацбезопасности Джон Болтон рассказали о тогдашних настроениях в администрации. По словам Кулебы, Байдену советовали не поставлять Украине оружие, аргументируя это опытом Афганистана, где американское вооружение попало в руки Талибана.

"К Байдену приходили люди, очень умные, садились вокруг него, и он говорил: "Что там, расскажите, что будет". И они ему в один голос говорили: максимум 7 дней. Он спрашивал, какие есть решения. А они отвечали: "Ну смотрите, мы Афганистан накачали оружием и что?" И что все осталось врагу, Талибану. Вы хотите сейчас повторить с Украиной? Мы сейчас им не передаем оружия, которое ничем их не спасет, потому что им все равно конец". Вот и вся логика", — отметил дипломат.

Разведка США на брифингах для закрытых сессий Конгресса выражала уверенность, что Киев упадет через несколько дней, а страна — в считанные недели, добавил Джон Болтон. Он отметил, что провал разведки по оценке сил России и сопротивляемости Украины был полным.

По мнению Болтона, США могли бы усилить Украину заранее, предоставив оружие, советников и жесткие экономические санкции, которые могли бы стать сдерживающим фактором для России. Однако из-за пессимистических прогнозов украинской стороне по сути только рекомендовали подготовиться к обороне, а впоследствии — к возможному партизанскому сопротивлению.

"Все индикаторы указывали на то, что вторжение будет. И если бы мы сделали больше, чтобы усилить Украину оружием, инструкторами и советниками, которые могли быть сдерживающим фактором, большим количеством жестких экономических санкций, возможно, вообще все это удалось бы предотвратить", — подчеркнул. Джон Болтон.

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