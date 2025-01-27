США могут потерять один штат: когда и при каких условиях это произойдет

Калифорния обсуждает возможность выхода из состава Соединенных Штатов. Инициатива под названием "Calexit" получила разрешение на сбор подписей, и в случае поддержки гражданами обособление может состояться уже в 2028 году. Об этом сообщает New York Post.

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Для того, чтобы инициатива была одобрена, на выборы должно прийти не менее 50% зарегистрированных избирателей, а 55% (не менее 500 тысяч человек) должны проголосовать "за" до 22 июля. Если инициатива будет поддержана, это станет "вотумом недоверия США" и "волеизъявлением народа Калифорнии" о желании стать независимой страной.

В 2027 году планируется создание комиссии из 20 человек, которая будет изучать возможность обособления Калифорнии. Результаты исследования будут обнародованы в следующем году.

В 2028 году этот вопрос будет вынесен на голосование. Если предложение получит одобрение, это означает "вотум недоверия Соединенным Штатам Америки", но без изменений в государственном управлении или взаимоотношениях Калифорнии с США. Согласно плану, также предполагается снятие американского флага со всех государственных учреждений.

Идею обособления выдвинул Маркус Эванс, политический активист из Фресно, уже пытавшийся продвигать этот вопрос во времена президентства Дональда Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп высказывал идею о том, что США должны получить контроль над Гренландией, считая, что это важно для обеспечения глобальной свободы. Он также отметил, что 57 тысяч жителей острова хотят присоединиться к США.

Как уже писали "Комментарии", миллиардер и близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск отличился очередным скандальным твитом. На этот раз в соцсети "Х" он предложил переименовать пролив Ла-Манш, разделяющий Англию и Францию.