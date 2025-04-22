Соединенные Штаты могут вынести на переговоры в Лондоне предложение о официальном признании Крыма как части России и замораживании линии фронта в Украине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Согласно предоставленной информации, на переговорах в Париже на прошлой неделе Соединенные Штаты предложили Украине пакет, предусматривающий официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма территорией РФ, а также постепенную отмену санкций против России в рамках предстоящего мирного соглашения.

Москва должна прекратить боевые действия в Украине, при этом российские войска находятся в фазе наступления и имеют заметное численное и техническое преимущество на поле боя.

Советник президента Владимира Зеленского (имя которого издание не раскрывает) отметил, что в предложенном США пакете есть позиции, которые Киев готов рассматривать, но также те, с которыми он не соглашается. Один из западных чиновников на условиях анонимности охарактеризовал уровень давления на украинскую сторону как "впечатляющий".

Одно из осведомленных лиц назвало предложенную инициативу "идеей Виткоффа", позволяющей Соединенным Штатам признать Крым российским, при этом не требуя такого же признания от Украины.

Дипломат Евросоюза, знакомый с ходом дискуссий по предложениям США, заявил, что на следующем этапе переговоров ожидается низкий уровень прогресса.

В то время как переговоры ускоряются, американские представители предупреждают о возможности выхода из переговоров в ближайшие дни, что усиливает давление на Киев.

В то же время ожидается, что дипломаты из Франции, Великобритании и Германии, которые играют активную роль в переговорах, будут настаивать в Лондоне на соблюдении позиций Украины, включая гарантии безопасности и планы послевоенного восстановления страны.

По мнению экспертов, передача Крыма под постоянный контроль России, в частности, из-за его стратегического значения как места расположения важного черноморского порта Севастополь, может иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы.

"В частности, Крым настолько стратегически важен для европейской безопасности, что Европа не может быть абсолютно никакой заинтересованностью в том, чтобы Крым перешел под любую форму постоянного контроля России или был признан в соответствии с международным правом", — сказал Штефан Мейстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль ищет новые идеи для "большого соглашения" с США . Кремль распорядился крупным государственным компаниям России подготовить предложения для заключения "больших соглашений" с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на действующих чиновников, дипломатов и источники в российских госкорпорациях.

Отмечается, что компаниям поручено найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа, чтобы сформировать "широкоформатное соглашение", которое охватывало бы не только прекращение боевых действий в Украине, но и распределение сфер влияния.