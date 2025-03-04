США могут предложить Залужному или Буданову сдать Запорожье ради мира с РФ

Самое неприятно в сегодняшней ситуации то, что Соединенные Штаты взяли курс на информационное уничтожение президента Украины, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, что даже пресс-секретарь Белого дома уже позволила себе лишнее.

США и Украина

"Тем, кто не может выделить главное в силу личной неприязни или чего-то ещё, представьте, что идею передачи россиянам Запорожья с Хортицей и всем остальным партнеры предложили озвучить Залужному или Буданову. Лучше выглядит? Готовы воспринять?" — отмечает эксперт.

По его словам, именно к этому Украину будут подводить, а случится или нет – зависит в том числе от нашей устойчивости.

При этом эксперт считает, что Трампу нужно быстро добиться капитуляции Украины, так как экономические показатели его электорат не воодушевляют.

"Если он аж так давит, значит встревожен. Март потребует воли двигаться через шторм. Пока россияне ползут вперёд, они готовы разговаривать только о капитуляции. Силы у них пока есть. Но и признаки кризиса есть", — говорит Копытько.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в действиях Трампа видна чёткая линия – они нацелены на укрепление ядра поддержки. Задача таких действий — чтобы ядро фанатиков стояло горой за Трампа, а все остальные метались и кричали от ужаса, утратив способность действовать организованно и достигать своих целей.

Политолог подчеркнул, что основная угроза для Трампа – значительно падение рейтинга уже через несколько месяцев, когда не будет явных результатов. Чтобы смягчить и замедлить последствия, накачиваются все формы иррациональной веры в лидера, самое махровое мракобесие, которое прямым текстом озвучивают глава ФБР, генеральный прокурор и другие лица.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп испоганил планы ВСУ.