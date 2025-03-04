США могут предложить Залужному или Буданову сдать Запорожье ради мира с РФ

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Ткачик Олеся
Самое неприятно в сегодняшней ситуации то, что Соединенные Штаты взяли курс на информационное уничтожение президента Украины, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, что даже пресс-секретарь Белого дома уже позволила себе лишнее.
США и Украина
По его словам, именно к этому Украину будут подводить, а случится или нет – зависит в том числе от нашей устойчивости.
При этом эксперт считает, что Трампу нужно быстро добиться капитуляции Украины, так как экономические показатели его электорат не воодушевляют.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что в действиях Трампа видна чёткая линия – они нацелены на укрепление ядра поддержки. Задача таких действий — чтобы ядро фанатиков стояло горой за Трампа, а все остальные метались и кричали от ужаса, утратив способность действовать организованно и достигать своих целей.
Политолог подчеркнул, что основная угроза для Трампа – значительно падение рейтинга уже через несколько месяцев, когда не будет явных результатов. Чтобы смягчить и замедлить последствия, накачиваются все формы иррациональной веры в лидера, самое махровое мракобесие, которое прямым текстом озвучивают глава ФБР, генеральный прокурор и другие лица.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп испоганил планы ВСУ.
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