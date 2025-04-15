США могут прекратить финансирование ООН и НАТО: какое решение готовит Трамп

Администрация Дональда Трампа продвигает идею о том, чтобы сократить почти вдвое бюджет Госдепартамента США и того, что осталось от USAID. Расходы на гуманитарную помощь, глобальное здравоохранение и международные организации будут сильно урезаны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Меморандум административно-бюджетного управления Белого дома на следующий финансовый год предлагает оставить бюджет 28,4 млрд долларов на все виды деятельности Госдепа. Это на 27 млрд долларов, меньше финансирования, поддержанного Конгрессом на 2025 год.

Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы ООН, заявил, что, хотя сокращение финансирования международных организаций было прогнозируемым, среди должностных лиц ООН есть небольшая надежда, что оно будет ограниченным, поскольку Трамп заявил, что ООН необходимо сосредоточиться на своем первоначальном приоритете – мире и безопасности.

Также может вызвать ответную реакцию шаг по прекращению финансирования военного альянса НАТО через Госдепартамент. Во время своего первого прихода в Белый дом Дональд Трамп договорился об уменьшении доли США в бюджете НАТО, которая отделена от косвенного финансирования военных расходов каждым из 32 членов альянса.

Джулианна Смит, посол США в НАТО во время администрации Байдена, заявила, что такой шаг может создать "серьезные проблемы" внутри альянса, поскольку заполнение дефицита ляжет на плечи других стран. Или они могут попытаться сократить свои собственные взносы в общий фонд, который в этом году установлен на уровне около 5 млрд долларов.

В меморандуме также речь идет о том, что бюджетное предложение администрации Трампа сохраняет финансирование некоторых программ, популярных в Конгрессе, включая гранты на финансирование иностранных военных операций в размере 5,1 млрд долларов для таких союзников, как Израиль и Египет, и 2,9 млрд долларов для глобальной программы здравоохранения, известной как PEPFAR, или Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом.

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