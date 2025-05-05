США могут применить армию: кому на этот раз пригрозил Трамп

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию.

Штаты могут аннексировать Гренландию. Фото из открытых источников

Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.

По его мнению, США должны оградить Гренландию от российских и китайских военных кораблей.

"Знаете, у нас есть российские лодки, китайские лодки, военные корабли, повсюду — авианосцы, военные корабли — ходят вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно, чтобы это было защищено. На международном уровне мы нуждаемся в этом", — подытожил американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.