США могут развалиться: один из штатов хочет самостоятельности

В Калифорнии снова заговорили о выходе из состава США. Причиной называют победу Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

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По данным изданиям, вопрос о выходе из США снова подняли активисты. Они заявляют о необходимости создать "отдельную нацию", ведь вторая каденция Трампа угрожает "всему, что ценит Калифорния", и требуют проведения референдума по независимости штата.

Вопрос поднимает движение Calexit. Участники позиционируют себя как борцы "за независимость Калифорнии". Движение заявило на своем официальном сайте, что "ценности, которые представляет Трамп, абсолютно чужды и противоположны ценностям Калифорнии". Это заявление после победы республиканца на выборах.

В Calexit объяснили, что после первой победы Трампа в 2016 году у Калифорнии повысился интерес к обособлению штата. Тогда же Calexit стал популярнейшей темой в социальных сетях. Однако в своем последнем заявлении группа подчеркнула, что сейчас, когда Трамп возвращается с новой поддержкой и опытом, "Калифорния больше не может игнорировать эту тенденцию".

Представитель Calexit Маркус Руис Эванс отметил, что победа Трампа "опять разожжет стремление Калифорнии покинуть Америку, как никогда раньше", и 2025 год может стать годом, когда Калифорния проголосует за обособление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ожидают от Илона Маска. В Центре стратегических коммуникаций рассказали, обратит ли Маск внимание на пропаганду РФ.

В Центре напомнили, что после завершения выборов президента США пропагандисты распространили скриншот поста Илона Маска в соцсети X с картинкой доллара, на которой Трамп показывает средний палец, и подписью, что "это последний доллар для Зеленского".



