США могут ввести новые ограничения на использование китайских дронов

Министерство торговли США объявило о рассмотрении новых правил, направленных на ограничение или запрет использования китайских беспилотников в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности, сообщает Reuters.

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Ведомство отметило, что до 4 марта ожидает общественные комментарии относительно потенциальных мер, которые должны обеспечить защиту цепи поставок дронов. В заявлении подчеркивается, что угрозы Китаю и России могут создать риск несанкционированного доступа к этим устройствам, а также манипулирование ими, что может привести к утечке конфиденциальной информации США.

Китай в настоящее время доминирует на рынке коммерческих беспилотников в США.

Ранее, в сентябре, министр торговли Джина Раймондо предупреждала о возможности введения ограничений. Она подчеркнула, что основное внимание будет уделено дронам, оборудованным китайскими или российскими компонентами, включая чипы и программное обеспечение. В ноябре Раймондо заявила Reuters, что надеется завершить работу над новыми правилами к 20 января.

Решение об ограничении или запрете китайских беспилотников будет рассматриваться администрацией избранного президента Дональда Трампа, который начнет выполнять свои обязанности 20 января.

За последний год США приняли несколько мер по усилению контроля над китайскими дронами. В прошлом месяце президент Джо Байден подписал закон, который может заблокировать продажу новых моделей дронов от китайских производителей DJI и Autel Robotics.

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