США могут выйти из переговоров: какими будут последствия для Украины

Возможный выход США из переговорного процесса, вероятно, будет не самым плохим вариантом для Украины. Такое развитие событий лучше, чем принуждение Украины к капитуляции, пишет The Times.

США могут прервать переговоры. Фото из открытых источников

Поняв, что добиться приемлемого для всех окончания войны будет сложнее, чем казалось, в апреле Дональд Трамп начал угрожать выходом США из переговоров. Ввиду предложений, которые Белый дом выдвигали Киеву, это может быть неплохим вариантом, отмечает издание.

Главный вопрос в этом контексте – продолжат ли США поставлять Украине согласованную еще при Байдене военную помощь. Это неизвестно, что мучает украинских и европейских лидеров. Однако даже эти поставки постепенно иссякают, а при администрации Трампа ни один новый пакет помощи выделен не был, пишет The Times.

Отмечается, что особенно критичными для Украины являются поставки зенитных ракет в системы Patriot и разведывательная помощь. Однако Украина уже пережила прошедшую несколько месяцев прошлогоднюю остановку американской помощи. И с того момента Украина стала гораздо менее зависима от США в поставках на фронт большинства видов оружия. По некоторым оценкам, до 70% всех российских потерь нанесены беспилотниками, которые Украина производит самостоятельно.

Кроме того, Европа тоже постепенно наращивает свою военную помощь. В Киеве признают, что без помощи США будет труднее, но это не означает конца борьбы, отмечает The Times.

Кроме того, выход США из переговоров не означает автоматической остановки военной помощи. Трамп боится полного поражения Украины во время своей каденции, потому что это будет выглядеть прямой параллелью с хаотическим выходом США из Афганистана при Байдене. Сам Трамп раньше называл этот эпизод одним из самых позорных в истории Америки.