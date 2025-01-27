США может начать боевые действия: по ком будут наносить удар

Американские военные могут начать масштабные операции против мексиканских наркокартелей, по примеру борьбы с террористическими группировками ИГИЛ и Аль-Каидой. Инициатива предусматривает использование элитных спецподразделений и авиаударов для уничтожения лидеров картелей. Однако эксперты предостерегают: такие действия могут привести к эскалации насилия, атакам на американцев и дестабилизации ситуации в Мексике. Об этом сообщает The Guardian.

Пограничники США. Фото из открытых источников

Американский ветеран спецназа Эван Хафер, известный своими резкими заявлениями, рассказал, что США могут прибегнуть к силовым действиям против лидеров мексиканских наркокартелей. По его словам, такие операции будут предусматривать авиаудары и рейды элитных спецподразделений, которые ранее использовались в борьбе с террористическими организациями типа ИГИЛ и Аль-Каиды.

Впрочем, эксперты отмечают риски. Хорошо вооруженные картели могут ответить террористическими атаками на туристов и дипломатические учреждения США, расположенные в Мексике. Кроме того, такие действия нарушат социальное устройство страны, ведь наркокартели остаются одним из главных работодателей в регионе, обеспечивая работу тысячам людей и принося экономике миллиарды долларов ежегодно.

Бывший офицер правоохранительных органов Джон П. Салливан отмечает, что называть действия картелей "террористическими" может быть попыткой обосновать военную интервенцию. Однако это лишь усугубит ситуацию: картели известны своей способностью быстро адаптироваться к новым угрозам, в частности с помощью современных технологий, таких как дроны.

Несмотря на соблазнительность таких "царских операций", направленных на устранение ключевых фигур, они редко приносят стабильность. Ликвидация лидеров часто создает вакуум власти, что провоцирует новые конфликты и борьбу за влияние.

На фоне этих обсуждений возможное начало военных действий вызывает много вопросов: готовы ли США к многомиллиардным расходам и рискам для своих граждан, которые могут стать мишенью?

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрывающий южную границу страны для незаконных мигрантов, тем самым реализуя одно из ключевых предвыборных обещаний. В рамках этой инициативы он также направил на границу 1500 американских военных для обеспечения охраны и поддержки. Белый дом отмечает, что такой шаг поможет укрепить безопасность страны и решить проблему нелегальной миграции, которая, по мнению Трампа, не была надлежаще контролируема предыдущей администрацией.