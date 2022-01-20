США может остановить экспорт микросхем в Россию: при каких условиях

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Козлова Альбіна
В США заговорили о санкциях против России, фото из открытых источников
В Белом доме подчеркнули, что могут остановить экспорт микросхем в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, вероятно, будет потенциальная блокировка доступа России к глобальным электронным поставкам, в случае агрессии с ее стороны против Украины.
Представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра провели телефонный разговор с руководителями ассоциации полупроводниковой промышленности и группой лоббирования микросхем. В разговоре государственные чиновники подчеркнули, что производителям нужно готовиться к беспрецедентным действиям против России.
Во время разговора было отмечено, что прекращение экспорта в Россию может произойти в любой момент, поэтому предприниматели должны быть готовы к этому.
Как сообщается в тексте, вели разговоры с Белым домом и представители глобальной промышленной ассоциации, представляющей бизнес, который занимается международной торговлей разнообразной электроникой. Главы ассоциации также подняли эту тему во время разговора с представителями Совета национальной безопасности США 19 января.
Пока нет точных данных о возможном применении финансовых санкций и экспортных ограничений для России.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали прогнозы по поводу последствий для России отключения ее от системы SWIFT — международной межбанковской системы передачи и осуществления платежей. По их мнению, если при худшем сценарии РФ отключат от SWIFT – это не будет для нее смертельным ударом, но большинство расчетов РФ в валюте с контрагентами по всему миру будет затруднено.
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