США может остановить экспорт микросхем в Россию: при каких условиях

В США заговорили о санкциях против России, фото из открытых источников

В Белом доме подчеркнули, что могут остановить экспорт микросхем в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, вероятно, будет потенциальная блокировка доступа России к глобальным электронным поставкам, в случае агрессии с ее стороны против Украины.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра провели телефонный разговор с руководителями ассоциации полупроводниковой промышленности и группой лоббирования микросхем. В разговоре государственные чиновники подчеркнули, что производителям нужно готовиться к беспрецедентным действиям против России.

Во время разговора было отмечено, что прекращение экспорта в Россию может произойти в любой момент, поэтому предприниматели должны быть готовы к этому.

Как сообщается в тексте, вели разговоры с Белым домом и представители глобальной промышленной ассоциации, представляющей бизнес, который занимается международной торговлей разнообразной электроникой. Главы ассоциации также подняли эту тему во время разговора с представителями Совета национальной безопасности США 19 января.



Пока нет точных данных о возможном применении финансовых санкций и экспортных ограничений для России.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась подтвердить, возможны ли такие санкции в отношении России. Однако она подчеркнула, что Соединенные штаты и союзники рассматривают различные методы экономического влияния на РФ, если она предпримет агрессивные действия против соседней страны.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали прогнозы по поводу последствий для России отключения ее от системы SWIFT — международной межбанковской системы передачи и осуществления платежей. По их мнению, если при худшем сценарии РФ отключат от SWIFT – это не будет для нее смертельным ударом, но большинство расчетов РФ в валюте с контрагентами по всему миру будет затруднено.









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