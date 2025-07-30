США накрывает цунами после сильного землетрясения на Дальнем Востоке России

Землетрясение в Камчатском регионе на Дальнем Востоке России магнитудой 8,8 балла повлекло за собой цунами. Волны уже достигли берегов Соединенных Штатов Америки.

Цунами в США. Фото из открытых источников

По состоянию на 5:30 утра по тихоокеанскому времени, как пишет издание CNN, зарегистрированы самые высокие волны цунами на побережье Соединенных Штатов:

Кахулуи, Гавайи: 1,7 метра

Хило, Гавайи: 4,9 фута (1,49 м)

Кресент-Сити, Калифорния: 4,0 фута (1,21 м)

Халейва, Гавайи: 4,0 фута (1,21 м)

Ханалеи, Гавайи: 1,2 метра

Арена Коув, Калифорния: 3,0 фута (0,91 м)

Адак, Аляска: 2,7 фута (0,82 м)

В Национальной метеорологической службе отметили, что цунами – это не просто одна волна. Это ряд волн, которые могут длиться несколько часов. Предупреждают, что столь быстрый всплеск воды может создавать опасные течения.

В США ранее объявили предупреждение о цунами. Самый высокий уровень опасности действует на небольшой части побережья Северной Калифорнии, тогда как предупреждения о цунами остаются в силе на остальном западном побережье США, Гавайях и на длинных участках побережья Аляски.

По данным Национальной метеорологической службы, предупреждение о цунами означает, что возможные или уже происходящие опасные, широкомасштабные прибрежные наводнения с сильными течениями, и рекомендуется эвакуация.

В метеорологической службе отметили: предупреждение о цунами означает, что в регионе возможны "сильные течения или волны, опасные для находящихся в воде или очень близко к ней", а также могут быть затоплены пляжи и гавани. Людям, на которых распространяются предупреждения, следует "держаться подальше от воды и пляжей и водных путей".

По данным издания, от волн пострадало побережье США, в том числе Гавайи, Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска. Предупреждение о цунами для штата Гавайи было снижено до рекомендательного уровня.

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