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США накрывает цунами после сильного землетрясения на Дальнем Востоке России

От цунами пострадало побережье США

30 июля 2025, 17:12
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Кречмаровская Наталия

Землетрясение в Камчатском регионе на Дальнем Востоке России магнитудой 8,8 балла повлекло за собой цунами. Волны уже достигли берегов Соединенных Штатов Америки.

США накрывает цунами после сильного землетрясения на Дальнем Востоке России

Цунами в США. Фото из открытых источников

По состоянию на 5:30 утра по тихоокеанскому времени, как пишет издание CNN, зарегистрированы самые высокие волны цунами на побережье Соединенных Штатов:

  • Кахулуи, Гавайи: 1,7 метра

  • Хило, Гавайи: 4,9 фута (1,49 м)

  • Кресент-Сити, Калифорния: 4,0 фута (1,21 м)

  • Халейва, Гавайи: 4,0 фута (1,21 м)

  • Ханалеи, Гавайи: 1,2 метра

  • Арена Коув, Калифорния: 3,0 фута (0,91 м)

  • Адак, Аляска: 2,7 фута (0,82 м)

В Национальной метеорологической службе отметили, что цунами – это не просто одна волна. Это ряд волн, которые могут длиться несколько часов. Предупреждают, что столь быстрый всплеск воды может создавать опасные течения.

В США ранее объявили предупреждение о цунами. Самый высокий уровень опасности действует на небольшой части побережья Северной Калифорнии, тогда как предупреждения о цунами остаются в силе на остальном западном побережье США, Гавайях и на длинных участках побережья Аляски.

США накрывает цунами после сильного землетрясения на Дальнем Востоке России - фото 2

По данным Национальной метеорологической службы, предупреждение о цунами означает, что возможные или уже происходящие опасные, широкомасштабные прибрежные наводнения с сильными течениями, и рекомендуется эвакуация.

В метеорологической службе отметили: предупреждение о цунами означает, что в регионе возможны "сильные течения или волны, опасные для находящихся в воде или очень близко к ней", а также могут быть затоплены пляжи и гавани. Людям, на которых распространяются предупреждения, следует "держаться подальше от воды и пляжей и водных путей".

По данным издания, от волн пострадало побережье США, в том числе Гавайи, Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска. Предупреждение о цунами для штата Гавайи было снижено до рекомендательного уровня.

Портал "Комментарии" писал, что скрывает Дональд Трамп.




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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/russia-japan-tsunami-earthquake-hnk-intl-07-30-25?t=1753882839928
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