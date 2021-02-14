США намерены спасти мировую экономику

Команда главы овального кабинета Джо Байдена намерена возобновить тесное сотрудничество с союзниками во благо спасения мировой экономики.

США - фото из открытых источников

Об этом сообщила на онлайн-саммите министров финансов "Большой семерки" министр финансов США Джанет Йеллен. Саммит прошел под председательством Великобритании, сообщает Голос Америки.

В сообщении говорится, что Америка будет придерживаться многостороннего подхода в международном сотрудничестве. Приоритетным станет усиление влияния международных альянсов на глобальную экономическую ситуацию. Джанет Йеллен призвала участников "Большой семерки" и международные финансовые институты сплотится в решении проблем, с которыми сталкиваются во время кризиса бедные страны. Помимо США и Великобритании, в "Большую семерку" входят Япония, Франция, Германия, Италия и Канада

Сообщается также, что участие ведомства в решении проблемы климатических изменений усилиться в сравнении с последними четырьмя годами.

Напомним, год назад украинские экономисты в своих прогнозах были настроены довольно оптимистично: тогда никто и предположить не мог, что нас ждет в этом, по всех смыслах уникальном, 2020-м. Впрочем, по прошествии года можно констатировать: несмотря на то, что коронавирус мало что оставил от оптимизма экспертов, все же вынуждены признать, что все могло бы сложиться гораздо хуже.

В конце 2019 года эксперты давали самые разные прогнозы относительно динамики экономики, но объединяло их одно: все ожидали безусловный рост. Кто-то говорил о 2%, кто-то – о 3%, а оптимисты замахивались даже на 5%. А тогдашний премьер Алексей Гончарук осенью 2019-го и вовсе сделал амбициозное заявление о грядущем росте экономики на 40% за 5 лет.

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