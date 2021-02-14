США намерены спасти мировую экономику

Язык
Coinspot 14.02.2021
BTC/USD
48926.31
ETH/USD
1833.74
LTC/USD
225.85
НБУ 14.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Команда главы овального кабинета Джо Байдена
намерена возобновить тесное сотрудничество с союзниками во благо спасения
мировой экономики.
США - фото из открытых источников
Об этом
сообщила на онлайн-саммите министров финансов "Большой семерки" министр
финансов США Джанет Йеллен. Саммит прошел под председательством
Великобритании, сообщает Голос Америки.
В сообщении
говорится, что Америка будет придерживаться многостороннего подхода в
международном сотрудничестве. Приоритетным станет усиление влияния
международных альянсов на глобальную экономическую ситуацию. Джанет
Йеллен призвала участников "Большой
семерки" и международные финансовые институты сплотится в решении проблем, с
которыми сталкиваются во время кризиса бедные страны.
Сообщается также, что участие ведомства в решении проблемы климатических изменений усилиться в сравнении с последними четырьмя годами.
Напомним, год назад украинские экономисты в своих прогнозах были настроены довольно оптимистично: тогда никто и предположить не мог, что нас ждет в этом, по всех смыслах уникальном, 2020-м. Впрочем, по прошествии года можно констатировать: несмотря на то, что коронавирус мало что оставил от оптимизма экспертов, все же вынуждены признать, что все могло бы сложиться гораздо хуже.В конце 2019 года эксперты давали самые разные прогнозы относительно динамики экономики, но объединяло их одно: все ожидали безусловный рост. Кто-то говорил о 2%, кто-то – о 3%, а оптимисты замахивались даже на 5%. А тогдашний премьер Алексей Гончарук осенью 2019-го и вовсе сделал амбициозное заявление о грядущем росте экономики на 40% за 5 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Брат
сегодня, 11:13
Ну да,это как козел спасет капусту.Офигели мировые буржуи вконец.Пендосы за счет зеленого сосут соки из многих стран,за счет этого еще и существуют.Смерть пендоссии!!!