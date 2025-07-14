США направили Путину четкий сигнал: какое сообщение передали

Соединенные Штаты Америки прекращают бесплатное финансирование военной помощи Украине, приоритет в поставке вооружений Киеву сохранится. В соответствии с заключенным с НАТО соглашением оплачивать оружие будут европейские страны и Канада.

Мэтью Витакер (фото из открытых источников)

"Я думаю, прежде всего, нужно понимать: эпоха, когда США без ограничений направляли налоговые средства на защиту Украины, завершилась. Президент Трамп принял очень мудрое решение и заключил соглашение с НАТО, по которому Европа и Канада будут финансировать поставки вооружений, а Соединенные Штаты будут их производить. Мы создаем лучшие системы вооружений в мире, и все хотят их получить. Мы будем придавать приоритет в поставках именно Украине", — заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер в эфире Fox News.

Он отметил, что такое решение президента Трампа является четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина. По словам Витакера, Путину "дали шанс на мир".

"Президент Трамп – миротворец. Но если ты (Путин, ред.) хочешь войны — мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, что это серьезный шаг к прекращению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила всего около одного процента украинской территории. Это нельзя назвать успехом. Каждый день они теряют тысячи солдат. Слишком многие мирные жители в украинских городах получают ранения. Поэтому я считаю это следующим важным шагом в завершении конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла обороняться", — подытожил Витакер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп объяснил, почему не хочет называть Путина убийцей . Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО сделал новое заявление о Путине. Президента США назвал диктатора "крепким парнем" и признался, что разговоры с ним не принесли никакого результата.

"Я не хочу называть Путина убийцей, но он крепкий парень. Он обманул многих людей: Буша, Обаму, Клинтона, Байдена. Но он не обманет меня", — заявил Трамп.

Также президент США отметил, что его разговоры с Путиным всегда были приятными — но "разговоры завершаются, начинаются действия". Он признался, что разговоры с Путиным ничего не значат для него.

