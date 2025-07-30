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США нарушили все принципы: назван вопиющий момент визита главы "Роскосмоса" в США

Такой визит нетипичен, учитывая, что большинству российских чиновников запрещено въезжать в США из-за агрессии России против Украины.

30 июля 2025, 08:40
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Клименко Елена

Глава российского госкосмического агентства "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Соединенные Штаты в рамках рабочего визита, целью которого является обсуждение перспектив сотрудничества с NASA и вопросов, связанных с завершением эксплуатации Международной космической станции (МКС). Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление российского ведомства, это станет первой с 2018 личной встречей между представителями американской и российской космической отрасли на таком уровне.

США нарушили все принципы: назван вопиющий момент визита главы "Роскосмоса" в США

Фото: из открытых источников

В планах Баканова — посещение Космического центра имени Джонсона в Техасе, а также Космического центра имени Кеннеди во Флориде, где состоятся переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Среди основных тем – дальнейшее функционирование МКС и координация ее выведения из орбиты. Кроме того, глава "Роскосмоса" планирует посетить объекты компании SpaceX Илона Маска и встретиться с представителями Boeing, чтобы осмотреть производственные мощности, где создаются многоразовые космические корабли CST-100 Starliner.

По информации российского агентства, ключевая встреча с Даффи запланирована на четверг – именно в день старта миссии NASA Crew-11, предусматривающей полет в МКС с участием американских, японских и российских астронавтов. Баканов планирует поучаствовать в подготовительных мероприятиях перед запуском и пообщаться с международным экипажем.

Несмотря на длительные санкции США против РФ, введенные в связи с полномасштабным вторжением в Украину, NASA продолжает точечное сотрудничество с Россией в сфере эксплуатации МКС. На этом фоне визит руководителя Роскосмоса в США является исключительным событием, учитывая, что большинству российских чиновников въезд на территорию США запрещен.

Представители NASA подтвердили Bloomberg, что российскую делегацию официально пригласили на запуск Crew-11 в Космический центр Кеннеди, где также предусмотрена закрытая встреча с руководством американского агентства.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные предупреждают о высокой вероятности оперативного окружения в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-29/russia-space-chief-in-us-for-first-visit-with-nasa-head-in-years
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