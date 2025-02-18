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США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией: два касаются Украины

США и Россия согласовали четыре принципа после переговоров в Саудовской Аравии.

18 февраля 2025, 16:30
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Slava Kot

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи представителей Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии заявил о четырех принципах, которые удалось утвердить после четырех часов переговоров.

США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией: два касаются Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, Марко Рубио назвал четыре принципа, на которые согласились США и Россия после переговоров в Саудовской Аравии.

1. Восстановление нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы мы могли продолжать этот процесс, нам необходимо, чтобы дипломатические представительства работали и функционировали в нормальном режиме

2. Назначение высокопоставленной переговорной группы по работе над завершением войны в Украине. Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском решения, которое будет устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон.

3. Начало обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после войны в Украине. Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической областях, которые могут открыться в результате завершения войны.

4. Продолжение активного участия в процессе переговоров. Пятеро участников сегодняшних встреч продолжат участие в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие.

Под пятью представителями Рубио имел в виду себя, советника по национальной безопасности Майка Вальца, специального представителя Трампа Стива Виткоффа, а также с российской стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

Сам же Лавров назвал переговоры с США в Саудовской Аравии "полезными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на переговоры США и России.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-russia-ukraine-02-18-25/index.html
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