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США назвали страну, которая должна сыграть "продуктивную роль" в завершении войны РФ с Украиной

США снова намекнули, что именно от позиции Китая зависит, как скоро закончится война в Украине

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Власти США призывают Китай в контексте его стратегического партнерства с Россией повлиять на Москву для прекращения военной агрессии против Украины и завершения войны справедливым миром. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

США назвали страну, которая должна сыграть "продуктивную роль" в завершении войны РФ с Украиной

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о помощи РФ со стороны Китая, высказался о роли Пекина в усилении "военной машины" Кремля и дипломатической поддержке.

"Что касается Китая, посмотрите, мы видели, как вы сказали, дальнейшие отношения между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы", — сказал чиновник.

Миллер добавил, что это касается и того, что Россия является "большим стратегическим партнером" для Китая, и высказался о связях между лидером КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным и визитами между ними.

"Поэтому я не знаю — я не могу окончательно предсказать, куда это пойдет. Что я могу вам сказать, так это то, что, когда мы общались непосредственно с правительством Китая, мы сказали, что в конце концов надеемся, что они смогут сыграть продуктивную роль в прекращении конфликта", — заявил представитель Госдепа.

Вместе с тем Миллер уточнил, что это "должна быть роль, которая признает, кто был агрессором и кто был жертвой".

"И это было не просто получение мира ради мира, но и получение мира, который был справедливым и крепким миром для того государства Украины", — сказал Миллер.

Спикер Госдепа при этом отметил, что "в конце концов я не могу вам сказать, что они собираются делать".

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Источник: https://www.state.gov/briefings/depa%D1%84rtment-press-briefing-july-16-2024/
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