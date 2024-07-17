США назвали страну, которая должна сыграть "продуктивную роль" в завершении войны РФ с Украиной

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Кравцев Сергей
Власти США призывают Китай в контексте его стратегического партнерства с Россией повлиять на Москву для прекращения военной агрессии против Украины и завершения войны справедливым миром. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о помощи РФ со стороны Китая, высказался о роли Пекина в усилении "военной машины" Кремля и дипломатической поддержке.
Миллер добавил, что это касается и того, что Россия является "большим стратегическим партнером" для Китая, и высказался о связях между лидером КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным и визитами между ними.
Вместе с тем Миллер уточнил, что это "должна быть роль, которая признает, кто был агрессором и кто был жертвой".
Спикер Госдепа при этом отметил, что "в конце концов я не могу вам сказать, что они собираются делать".
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