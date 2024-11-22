США назвали виновного в эскалации войны: что говорят в Белом доме

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за эскалацию конфликта в Украине, включая привлечение войск Северной Кореи, полностью лежит на России. Вашингтон неоднократно предупреждал Москву о недопустимости вовлечения "других стран" в боевые действия, сообщает Голос Америки.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Эскалация на каждом этапе происходила от России", – подчеркнула Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена, несмотря на истечение срока его полномочий, продолжит активно поддерживать Украину в последние месяцы. Однако представительница Белого дома не стала комментировать изменение позиции США по передаче Украине ракет ATACMS.

"Именно Россия продолжает эскалацию. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против этой агрессии", – добавила Жан-Пьер.

Отдельно спикера затронула вопрос заявлений российского президента Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины. Она отметила, что США осуждают такую "безответственную" риторику Москвы и не видят никаких оснований для изменений в своей ядерной политике в ответ.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей ядерной доктрины или позиций в ответ на заявления России", – подытожила Жан-Пьер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пентагоне намекнули о ядерном ответе РФ и Китая . Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и России, а также возможному отсутствию международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля. Такое заявление сделал заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон, сообщает пресс-служба Пентагона.