Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, чтобы "не испортить заключение соглашения".

США пока не будут давить на РФ. Фото из открытых источников

"От введения новых санкций против России меня удерживает только то, что я считаю, что я близок к соглашению. Я не хочу все испортить, наложив санкции в РФ", — заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что нужно знать, когда использовать давление против оппонента.

"Это не моя война. Это война Байдена, война Зеленского и война Путина. Это не война Трампа. Я здесь только ради того, чтобы увидеть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасти 5000 жизней в неделю и много денег", – сказал американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.