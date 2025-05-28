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США не будут вводить санкции против РФ: Трамп объяснил почему

Штаты пока не будут ужесточать санкции против России

сегодня, 20:54
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, чтобы "не испортить заключение соглашения".

США не будут вводить санкции против РФ: Трамп объяснил почему

США пока не будут давить на РФ. Фото из открытых источников

"От введения новых санкций против России меня удерживает только то, что я считаю, что я близок к соглашению. Я не хочу все испортить, наложив санкции в РФ", — заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что нужно знать, когда использовать давление против оппонента.

"Это не моя война. Это война Байдена, война Зеленского и война Путина. Это не война Трампа. Я здесь только ради того, чтобы увидеть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасти 5000 жизней в неделю и много денег", – сказал американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/28/7212620/
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