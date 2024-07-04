США не готовы повышать ставки в противостоянии с РФ: какая причина

После президентских выборов США не изменят свой подход к поддержке Украины в противостоянии с Россией, заявил политический эксперт Валерий Клочок.

США ведут осторожную политику с Россией. Фото из открытых источников

"Ни республиканцы, ни демократы не готовы к резким шагам, которые принесли бы Украине что-то более радикальное в вопросе противостояния с Россией. Единственный, кто сегодня сконцентрирован на помощи Украины – глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он более адекватно оценивает угрозы со стороны России, чем это делает, например советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан", – рассказал Валерий Клочок.

При этом эксперт считает, что Блинкен не сможет сделать украинский вопрос ключевым в президентской избирательной кампании, потому что внешняя политика США заточена на Южную Америку, Ближний Восток, Европу, а не на Украину.

"После президентских выборов не следует ожидать от США новых подходов к российско-украинской войне. Байден на исходе своей каденции теряет доверие украинцев из-за нерешительности к принятию радикальных шагов. Украина максимально далеко отодвинула "красные линии", которые "рисовала" Россия. Казалось бы, следует идти дальше. Однако мы видим абсолютную неготовность США к решительным действиям. Думаю, президентские дебаты между Байденом и Трампом открыли многим украинцам глаза, что ничего нового от США ожидать не стоит", – резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.