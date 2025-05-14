США не хотят видеть Зеленского на важном мероприятии: что произошло

США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий в июне в Гааге саммит НАТО. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на дипломатические источники.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Сообщается, что приглашения были направлены исключительно четырём азиатским партнерам – Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

"Почти все союзники выразили сомнения в этом выборе в Вашингтоне", — сказал источник во время общения с журналистами.

По информации издания, этот вопрос может быть поднят во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая начнется вечером 14 мая в турецкой Анталье. Однако решений по итогам этой встречи не ожидается, поскольку она носит неофициальный характер.

Также источник сообщил, что основное заседание, посвященное увеличению военных расходов и окончательному утверждению целей по укреплению оборонного потенциала, запланировано на 25 июня. При этом проведение Совета НАТО-Украина на уровне глав государств пока не предвидится.

Собеседник также отметил, что Украину, вероятно, могут пригласить на встречу на уровне министров иностранных дел и обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США перенесли свой визит в Стамбул на переговоры России и Украины. Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил журналистам во время своего пребывания в Дохе, столице Катара, 14 мая, что он вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио посетит встречу между Россией и Украиной в Стамбуле не в четверг, 15 мая, как это предлагал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Reuters.